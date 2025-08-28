рф підняла у повітря МіГ-31К та здійснила пуски "Кинджалів" - ПС
Київ • УНН
Повітряні Сили зафіксували зліт МіГ-31К та пуски чотирьох аеробалістичних ракет "Кинджал". У Києві зафіксовано пошкодження в кількох районах.
У небі зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Також ворог здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет "Кинджал". Про це повідомляють Повітряні Сили, передає УНН.
Деталі
Повітряні сили попереджають про високу ракетну небезпеку. У регіонах оголошено повітряну тривогу, мешканців закликають перебувати в укриттях.
Окрім цього, голова КМВА Тимур Ткаченко, застерігає киян та просить не нехтувати безпекою.
За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет
Нагадаємо
Столиця в ніч з 27 на 28 серпня перебуває під основним ударом росіян. Внаслідок російської атаки у Києві зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах.