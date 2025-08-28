РФ подняла в воздух МиГ-31К и осуществила пуски "Кинжалов" - ВС

В небе зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Также враг совершил пуски четырех аэробаллистических ракет "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные Силы, передает УНН.

Детали

Воздушные силы предупреждают о высокой ракетной опасности. В регионах объявлена воздушная тревога, жителей призывают находиться в укрытиях.

Кроме этого, глава КГВА Тимур Ткаченко предостерегает киевлян и просит не пренебрегать безопасностью.

По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет - отметил Ткаченко.

Напомним

Столица в ночь с 27 на 28 августа находится под основным ударом россиян. В результате российской атаки в Киеве зафиксированы повреждения в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.