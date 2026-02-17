росія отримує німецькі транзистори для дронів попри санкції - ГУР
Київ • УНН
Один російський дрон типу "шахед/ґєрань" може містити до 12 транзисторів виробництва німецької фірми Infineon Technologies. росія отримує ці компоненти через тіньові схеми, обходячи санкції.
Один російський дрон типу "шахед/ґєрань" може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених у Німеччині. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
Один російський дрон типу "шахед/ґєрань" може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених німецькою фірмою Infineon Technologies - про це фахівці ГУР МО України повідомили журналістам Deutsche Welle та показали зразки технологічних компонентів, які росія отримує попри санкції. З огляду на плани держави - агресора виробити 40 000 бойових дронів на рік, щорічна потреба росії в таких транзисторах може сягати до півмільйона штук
Водночас Німеччина залишається однією з провідних держав, що підтримує Україну у війні проти росії, засуджує агресію рф та підтримує санкційний режим, проте країна традиційно залишається у зоні посиленої уваги російських спецслужб.
Агресор використовує давні зв’язки, а саме - агентів впливу, тіньових лобістів своїх інтересів у Німеччині у бізнесових та політичних колах для організації схем постачання заборонених товарів в обхід санкцій. Зокрема, ці схеми включають створення підставних фірм та сірих логістичних ланцюгів, які пролягають через треті країни, що дозволяє росії отримувати заборонені якісні складові для виготовлення зброї та продовження геноцидної війни в Європі
За словами ГУР МО, така ситуація вимагає посилення механізмів експортного контролю, вищого рівня координації між європейськими партнерами, аби оперативно виявляти та блокувати російські схеми.
Нагадаємо
білоруські компанії, пов'язані з лукашенком, заробили 125 млн доларів на постачанні мікросхем для російської військової техніки. Серед поставленої продукції - заборонені західні компоненти для ракет та винищувачів.