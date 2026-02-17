$43.170.07
Ексклюзив
08:25 • 3586 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 19008 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 30441 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 40052 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 32823 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 50364 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32752 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 58775 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27543 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30289 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія отримує німецькі транзистори для дронів попри санкції - ГУР

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Один російський дрон типу "шахед/ґєрань" може містити до 12 транзисторів виробництва німецької фірми Infineon Technologies. росія отримує ці компоненти через тіньові схеми, обходячи санкції.

росія отримує німецькі транзистори для дронів попри санкції - ГУР
Фото: ГУР Міноборони України

Один російський дрон типу "шахед/ґєрань" може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених у Німеччині. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

Один російський дрон типу "шахед/ґєрань" може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених німецькою фірмою Infineon Technologies - про це фахівці ГУР МО України повідомили журналістам Deutsche Welle та показали зразки технологічних компонентів, які росія отримує попри санкції. З огляду на плани держави - агресора виробити 40 000 бойових дронів на рік, щорічна потреба росії в таких транзисторах може сягати до півмільйона штук

- йдеться у дописі.

Водночас Німеччина залишається однією з провідних держав, що підтримує Україну у війні проти росії, засуджує агресію рф та підтримує санкційний режим, проте країна традиційно залишається у зоні посиленої уваги російських спецслужб.

Агресор використовує давні зв’язки, а саме - агентів впливу, тіньових лобістів своїх інтересів у Німеччині у бізнесових та політичних колах для організації схем постачання заборонених товарів в обхід санкцій. Зокрема, ці схеми включають створення підставних фірм та сірих логістичних ланцюгів, які пролягають через треті країни, що дозволяє росії отримувати заборонені якісні складові для виготовлення зброї та продовження геноцидної війни в Європі

- йдеться у ГУР МО.

За словами ГУР МО, така ситуація вимагає посилення механізмів експортного контролю, вищого рівня координації між європейськими партнерами, аби оперативно виявляти та блокувати російські схеми.

Нагадаємо

білоруські компанії, пов'язані з лукашенком, заробили 125 млн доларів на постачанні мікросхем для російської військової техніки. Серед поставленої продукції - заборонені західні компоненти для ракет та винищувачів.

Алла Кіосак

