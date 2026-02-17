$43.170.07
россия получает немецкие транзисторы для дронов, несмотря на санкции - ГУР

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Один российский дрон типа "шахед/герань" может содержать до 12 транзисторов производства немецкой фирмы Infineon Technologies. россия получает эти компоненты через теневые схемы, обходя санкции.

россия получает немецкие транзисторы для дронов, несмотря на санкции - ГУР
Фото: ГУР Минобороны Украины

Один российский дрон типа "шахед/герань" может содержать от 8 до 12 транзисторов, произведенных в Германии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Один российский дрон типа "шахед/герань" может содержать от 8 до 12 транзисторов, произведенных немецкой фирмой Infineon Technologies - об этом специалисты ГУР МО Украины сообщили журналистам Deutsche Welle и показали образцы технологических компонентов, которые россия получает несмотря на санкции. Учитывая планы государства-агрессора произвести 40 000 боевых дронов в год, ежегодная потребность россии в таких транзисторах может достигать до полумиллиона штук

- говорится в сообщении.

В то же время Германия остается одним из ведущих государств, поддерживающих Украину в войне против россии, осуждает агрессию рф и поддерживает санкционный режим, однако страна традиционно остается в зоне усиленного внимания российских спецслужб.

Агрессор использует давние связи, а именно - агентов влияния, теневых лоббистов своих интересов в Германии в деловых и политических кругах для организации схем поставок запрещенных товаров в обход санкций. В частности, эти схемы включают создание подставных фирм и серых логистических цепочек, пролегающих через третьи страны, что позволяет россии получать запрещенные качественные составляющие для изготовления оружия и продолжения геноцидной войны в Европе

- говорится в ГУР МО.

По словам ГУР МО, такая ситуация требует усиления механизмов экспортного контроля, более высокого уровня координации между европейскими партнерами, чтобы оперативно выявлять и блокировать российские схемы.

Напомним

белорусские компании, связанные с лукашенко, заработали 125 млн долларов на поставках микросхем для российской военной техники. Среди поставленной продукции - запрещенные западные компоненты для ракет и истребителей.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Санкции
Техника
Война в Украине
Немецкая волна
Главное управление разведки Украины
Европа
Германия
Украина