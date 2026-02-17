россия получает немецкие транзисторы для дронов, несмотря на санкции - ГУР

Один российский дрон типа "шахед/герань" может содержать от 8 до 12 транзисторов, произведенных в Германии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Один российский дрон типа "шахед/герань" может содержать от 8 до 12 транзисторов, произведенных немецкой фирмой Infineon Technologies - об этом специалисты ГУР МО Украины сообщили журналистам Deutsche Welle и показали образцы технологических компонентов, которые россия получает несмотря на санкции. Учитывая планы государства-агрессора произвести 40 000 боевых дронов в год, ежегодная потребность россии в таких транзисторах может достигать до полумиллиона штук

В то же время Германия остается одним из ведущих государств, поддерживающих Украину в войне против россии, осуждает агрессию рф и поддерживает санкционный режим, однако страна традиционно остается в зоне усиленного внимания российских спецслужб.

Агрессор использует давние связи, а именно - агентов влияния, теневых лоббистов своих интересов в Германии в деловых и политических кругах для организации схем поставок запрещенных товаров в обход санкций. В частности, эти схемы включают создание подставных фирм и серых логистических цепочек, пролегающих через третьи страны, что позволяет россии получать запрещенные качественные составляющие для изготовления оружия и продолжения геноцидной войны в Европе