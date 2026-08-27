росія обстріляла центр Нікополя з артилерії, є постраждалі

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росія вдарила артилерією по центру Нікополя на Дніпровщині, 5 людей постраждали, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.

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"П’ятеро людей дістали поранень. Ворог атакував середмістя Нікополя артилерією. 55-річна жінка та 72-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. В лікарні і 71-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих оговтуватися будуть вдома", - написав голова ОВА.

З його слів, пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки, авто.

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