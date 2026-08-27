Кривий Ріг зазнав удару рф балістикою: троє поранених, зачепило підприємство
Київ • УНН
росія атакувала Кривий Ріг двома балістичними ракетами, поранивши трьох людей. Пошкоджені підприємство, медцентр і цивільна інфраструктура.
Російські війська вночі атакували Кривий Ріг на Дніпровщині, відомо про трьох постраждалих, пошкоджено промислове підприємство, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
У Кривому Розі пошкоджене промислове підприємство. До трьох зросла кількість поранених через нічну атаку росіян на Кривий Ріг
З його слів, двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив у соцмережах, що "у Кривому Розі вночі ворог атакував двома балістичними ракетами промислове підприємство. (...) Окрім підприємства пошкоджено Центр медико-санітарної допомоги, об'єкти цивільної інфраструктури".
"На Нікопольщині під ударом були райцентр і Марганецька громада. Понівечене підприємство", - додав голова ОВА.
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