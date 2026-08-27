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Кривий Ріг зазнав удару рф балістикою: троє поранених, зачепило підприємство

Київ • УНН

 • 146 перегляди

росія атакувала Кривий Ріг двома балістичними ракетами, поранивши трьох людей. Пошкоджені підприємство, медцентр і цивільна інфраструктура.

Кривий Ріг зазнав удару рф балістикою: троє поранених, зачепило підприємство

Російські війська вночі атакували Кривий Ріг на Дніпровщині, відомо про трьох постраждалих, пошкоджено промислове підприємство, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

У Кривому Розі пошкоджене промислове підприємство. До трьох зросла кількість поранених через нічну атаку росіян на Кривий Ріг

- написав Ганжа у соцмережах.

З його слів, двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив у соцмережах, що "у Кривому Розі вночі ворог атакував двома балістичними ракетами промислове підприємство. (...) Окрім підприємства пошкоджено Центр медико-санітарної допомоги, об'єкти цивільної інфраструктури".

"На Нікопольщині під ударом були райцентр і Марганецька громада. Понівечене підприємство", - додав голова ОВА.

Одещина понад 7 годин була під атакою рф: пошкоджено висотку та інфраструктуру27.08.26, 08:33 • 472 перегляди

Юлія Шрамко

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