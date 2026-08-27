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Кривой Рог подвергся удару рф баллистикой: трое раненых, задетo предприятие

Киев • УНН

 • 940 просмотра

россия атаковала Кривой Рог двумя баллистическими ракетами, ранив трех человек. Повреждены предприятие, медцентр и гражданская инфраструктура.

Кривой Рог подвергся удару рф баллистикой: трое раненых, задетo предприятие

Российские войска ночью атаковали Кривой Рог в Днепровской области, известно о троих пострадавших, повреждено промышленное предприятие, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие. До трех возросло количество раненых в результате ночной атаки россиян на Кривой Рог

- написал Ганжа в соцсетях.

По его словам, двое мужчин находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул уточнил в соцсетях, что "в Кривом Роге ночью враг атаковал двумя баллистическими ракетами промышленное предприятие. (...) Помимо предприятия повреждены Центр медико-санитарной помощи, объекты гражданской инфраструктуры".

"В Никопольском районе под ударом были райцентр и Марганецкая громада. Повреждено предприятие", - добавил глава ОВА.

Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктура27.08.26, 08:33 • 844 просмотра

Юлия Шрамко

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