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Россия обстреляла центр Никополя из артиллерии, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Артиллерийский удар по центру Никополя ранил пятерых людей. Повреждены учебные заведения, магазины, кафе, банки и автомобили.

Россия обстреляла центр Никополя из артиллерии, есть пострадавшие
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия ударила артиллерией по центру Никополя в Днепровской области, 5 человек пострадали, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

"Пятеро человек получили ранения. Враг атаковал центр Никополя артиллерией. 55-летняя женщина и 72-летний мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. В больнице также находится 71-летний мужчина, состояние которого медики оценивают как средней тяжести. Еще двое пострадавших будут восстанавливаться дома", — написал глава ОВА.

По его словам, повреждены учебные заведения, магазины, кафе, банки, автомобили.

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