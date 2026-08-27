Россия обстреляла центр Никополя из артиллерии, есть пострадавшие

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Россия ударила артиллерией по центру Никополя в Днепровской области, 5 человек пострадали, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

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"Пятеро человек получили ранения. Враг атаковал центр Никополя артиллерией. 55-летняя женщина и 72-летний мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. В больнице также находится 71-летний мужчина, состояние которого медики оценивают как средней тяжести. Еще двое пострадавших будут восстанавливаться дома", — написал глава ОВА.

По его словам, повреждены учебные заведения, магазины, кафе, банки, автомобили.

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