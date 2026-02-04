88 зі 105 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 105 дронами, з них 88 було збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 лютого (з 19:00 3 лютого) противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Чауда - ТОТ Криму, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

