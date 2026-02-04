$42.970.16
3 лютого, 22:15 • 11103 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 17026 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 17758 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 19220 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 20036 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14923 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 24113 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 32787 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17414 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25144 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
88 зі 105 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Вночі 3 лютого росія атакувала Україну 105 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 88 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

88 зі 105 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 105 дронами, з них 88 було збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 лютого (з 19:00 3 лютого) противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Чауда - ТОТ Криму, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

російські дрони атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих та пожежі у житловому секторі04.02.26, 07:52 • 690 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Донецьк