88 из 105 российских дронов уничтожены за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 105 дронами, из них 88 были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 февраля (с 19:00 3 февраля) противник атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, ТОТ Донецк, Чауда - ТОТ Крыма, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 17 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.

