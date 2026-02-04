$42.970.16
3 февраля, 22:15 • 11092 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 17003 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 17739 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 19206 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 20028 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14919 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 24106 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 32776 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17411 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25141 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
публикации
Эксклюзивы
88 из 105 российских дронов уничтожены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Ночью 3 февраля россия атаковала Украину 105 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 88 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

88 из 105 российских дронов уничтожены за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 105 дронами, из них 88 были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 февраля (с 19:00 3 февраля) противник атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, ТОТ Донецк, Чауда - ТОТ Крыма, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 17 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.

российские дроны атаковали Днепропетровщину: двое погибших и пожары в жилом секторе04.02.26, 07:52 • 680 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк