Робоча група щодо КСУ взялася за ще один законопроект: висновки "Венеційки" врахують

"Вчора робоча група приступила до роботи над законопроектом "Про конституційне провадження". З метою врахування позиції Венеційки... в законопроекті будуть визначені питання, що можуть бути врегульовані регламентом КСУ", - повідомила Совгиря.

Вона зазначила, що йдеться про висновок Венеційської комісії в частині статусу КСУ, і робоча група парламенту очікувала на позицію "Венеційки" "для розуміння вектору подальших дій у цій частині".

Нардеп розповіла, що, відповідно до пунктів 40-41 висновку "Венеційки": "Не викликає сумнівів, що важливі частини процедури діяльності Конституційного Суду повинні бути врегульовані в Законі про Конституційний Суд, зокрема аспекти, що створюють права або обов'язки для фізичних осіб. Це важливо для того, щоб відповідати статті 6 ЄКПЛ. Однак повне скасування автономії Конституційного Суду щодо прийняття власного регламенту не є виправданим. Вони (регламенти) заповнюють практичні деталі повсякденної судової діяльності. Регламент повинен розробляти сам конституційний суд".

Відповідно до такої позиції, у новому законопроекті, робота над розробкою якого розпочалася, за словами Совгирі, пропонується таке формулювання: "Конституційний Суд може деталізувати в своїх власних внутрішніх актах порядок виконання положень цього Закону або регламентувати процесуальні питання, не врегульовані цим Законом".

Зокрема, як повідомила представниця ВР у КСУ, це стосується:



порядку діяльності і розгляду справ у колегіях;



порядку оформлення проектів актів Суду, завчасного та з дотриманням розумних строків ознайомлення з ними суддів;



порядку проведення засідань і пленарних засідань Суду;



порядку фіксування засідань і пленарних засідань Суду, зберігання матеріалів засідань і пленарних засідань Суду (протоколів, записів, тощо);



порядку прийняття і опрацювання документів пов’язаних із конституційним провадженням, поданих до суду в електронному вигляді.



Нагадаємо, уже є два висновки Венеційської комісії щодо ситуації з Конституційним Судом України та ухваленим ним рішенням від 27 жовтня щодо е-декларування та антикорупційного законодавства. Напередодні "Венеційка" оприлюднила “Терміновий спільний висновок” про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ.

Згодом - другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність Конституційного Суду, а суддям КСУ рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Венеційська комісія розгляне законопроекти Президента України Володимира Зеленського щодо перезавантаження КСУ.

Кінцеве рішення щодо КСУ Венеційська комісія планує ухвалити 11 грудня.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У ВР при цьому створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

Згодом Зеленський закликав Раду не розглядати законопроект про перезавантаження КСУ до висновків Венеційської комісії.