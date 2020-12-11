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Рабочая группа по КСУ взялась за еще один законопроект: выводы "Венецианки" учтут

Рабочая группа по КСУ взялась за еще один законопроект: выводы "Венецианки" учтут

Киев  •  УНН

 • 8332 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Рабочая группа парламента по урегулированию конституционного кризиса накануне приступила к работе над законопроектом "О конституционном производстве", в котором будет учтена позиция Венецианской комиссии в части статуса Конституционного Суда Украины. Об этом сообщила народный депутат, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Вчера рабочая группа приступила к работе над законопроектом "О конституционном производстве". С целью учета позиции Венецианки... в законопроекте будут определены вопросы, которые могут быть урегулированы регламентом КСУ", - сообщила Совгиря.

Она отметила, что речь идет о заключении Венецианской комиссии в части статуса КСУ, и рабочая группа парламента ожидала позицию "Венецианки" "для понимания вектора дальнейших действий в этой части".

Нардеп рассказала, что в соответствии с пунктами 40-41 вывода "Венецианки": "Не вызывает сомнений, что важные части процедуры деятельности Конституционного Суда должны быть урегулированы в Законе о Конституционном Суде, в частности аспекты, создающие права или обязанности для физических лиц. Это важно для того, чтобы соответствовать статье 6 ЕКПЧ. Однако полная отмена автономии Конституционного Суда о принятии собственного регламента не является оправданной. Они (регламенты) заполняют практические детали повседневной судебной деятельности. Регламент должен разрабатывать сам конституционный суд".

Согласно такой позиции, в новом законопроекте, работа над разработкой которого началась, по словам Совгири, предлагается следующая формулировка: "Конституционный Суд может детализировать в своих собственных внутренних актах порядок выполнения положений этого Закона или регламентировать процессуальные вопросы, не урегулированные настоящим Законом".

В частности, как сообщила представитель ВР в КСУ, это касается:

  • порядка деятельности и рассмотрения дел в коллегиях;
  • порядка оформления проектов актов суда, заблаговременного и с соблюдением разумных сроков ознакомления с ними судей;
  • порядка проведения заседаний и пленарных заседаний Суда;
  • порядка фиксирования заседаний и пленарных заседаний Суда, хранения материалов заседаний и пленарных заседаний Суда (протоколов, записей и т.д.);
  • порядка принятия и обработки документов связанных с конституционным производством, поданных в суд в электронном виде.

Напомним, уже есть два вывода Венецианской комиссии относительно ситуации с Конституционным Судом Украины и принятым им решением от 27 октября по э-декларированию и антикоррупционному законодательству. Накануне "Венецианка" обнародовала "Срочный общий вывод" о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ.

Позже - второй вывод относительно ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность Конституционного Суда, а судьям КСУ рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского относительно перезагрузки КСУ.

Окончательное решение по КСУ Венецианская комиссия планирует принять 11 декабря.

Как сообщал УНН, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ВР при этом создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

Позже Зеленский призвал Раду не рассматривать законопроект о перезагрузке КСУ до выводов Венецианской комиссии.

Украинские Национальные Новости

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