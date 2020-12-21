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Робоча група напрацювала законопроект про вдосконалення діяльності КСУ

Київ • УНН

 • 19127 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Робоча група ВР з врегулювання конституційної кризи напрацювала законопроект щодо діяльності Конституційного суду України. Про це на брифінгу за підсумками роботи групи сказав глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, глава робочої групи Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Робоча група напрацювала законопроект про вдосконалення діяльності КСУ

"Ми напрацювали три блоки питань, по ним було напрацьовано чотири законопроекти", - сказав Монастирський.

З його слів, перший блок питань стосувався відновлення відповідальності за брехню у декларації, другий – щодо відновлення повноважень НАЗК.

"Третій законопроект буквально щойно зареєстрований - стосується третього блоку питань, а саме діяльності Конституційного суду України - так званий закон про конституційну процедуру", - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше у згаданій робочій групі констатували, що після ухвалення парламентом рішень щодо НАЗК, їй залишається лише третій блок питань після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня - власне, щодо удосконалення діяльності КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Майже через місяць - 25 листопада послідувало звернення Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві".

Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.

Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких умовах може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

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