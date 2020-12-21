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Рабочая группа наработала законопроект о совершенствовании деятельности КСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Рабочая группа ВР по урегулированию конституционного кризиса наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины. Об этом на брифинге по итогам работы группы сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Рабочая группа наработала законопроект о совершенствовании деятельности КСУ

"Мы разработали три блока вопросов, по ним было наработано четыре законопроекта", - сказал Монастырский.

По его словам, первый блок вопросов касался восстановления ответственности за ложь в декларации, второй - по восстановлению полномочий НАПК.

"Третий законопроект буквально только зарегистрирован - касается третьего блока вопросов, а именно деятельности Конституционного суда Украины - так называемый закон о конституционной процедуре", - заявил нардеп.

Напомним, ранее в упомянутой рабочей группе констатировали, что после принятия парламентом решений по НАПК, ей остается только третий блок вопросов после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября - собственно, по совершенствованию деятельности КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Почти через месяц - 25 января последовало обращение Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуацию с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября.

В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того, 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.

Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при каких условиях может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

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