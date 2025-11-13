$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Робітники заводу Boeing в Сент-Луїс завершили 102-денний страйк

Київ • УНН

 • 3856 перегляди

Працівники заводу Boeing у Сент-Луїсі проголосували за прийняття пропозиції компанії, завершивши найдовший страйк на авіабудівному заводі з 1948 року. Це передбачає збільшення середньої зарплати на 24% та бонус у 6000 доларів.

Робітники заводу Boeing в Сент-Луїс завершили 102-денний страйк

Робітники заводу Boeing в районі Сент-Луїса проголосували за прийняття останньої п'ятирічної пропозиції компанії щодо контракту, що поклало край найдовшому страйку на авіабудівному заводі з 1948 року. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

"3200 членів профспілки Міжнародної асоціації машиністів та працівників аерокосмічної галузі почнуть повертатися до роботи ввечері 16 листопада. Після відхилення чотирьох попередніх пропозицій працівники погодилися на умови, які передбачають збільшення середньої заробітної плати на 24% та отримання бонусу за підписання контракту в розмірі 6000 доларів", - пише видання.

Страйк, який розпочався 4 серпня, був другим за тривалістю за 106-річну історію Boeing. Він порушив виробництво військових літаків, таких як винищувач F-15EX. Під час зупинки заводські робітники, що працювали погодинно, втратили тисячі доларів зарплати, а також медичне страхування, що спонсорується компанією.

Ми задоволені результатами та з нетерпінням чекаємо на повернення всієї нашої команди до роботи 17 листопада для підтримки наших клієнтів

– йдеться у заяві Boeing.

Нагадаємо

Американський авіагігант Boeing повідомив про збитки у 5,4 мільярда доларів за третій квартал 2025 року. Основною причиною стали додаткові витрати, пов’язані із затримкою сертифікації нового літака 777X, який має стати флагманом компанії у сегменті далекомагістральних авіалайнерів.

Павло Башинський

Новини Світу
Техніка
Boeing
Bloomberg