Робітники заводу Boeing в Сент-Луїс завершили 102-денний страйк
Київ • УНН
Працівники заводу Boeing у Сент-Луїсі проголосували за прийняття пропозиції компанії, завершивши найдовший страйк на авіабудівному заводі з 1948 року. Це передбачає збільшення середньої зарплати на 24% та бонус у 6000 доларів.
Деталі
"3200 членів профспілки Міжнародної асоціації машиністів та працівників аерокосмічної галузі почнуть повертатися до роботи ввечері 16 листопада. Після відхилення чотирьох попередніх пропозицій працівники погодилися на умови, які передбачають збільшення середньої заробітної плати на 24% та отримання бонусу за підписання контракту в розмірі 6000 доларів", - пише видання.
Страйк, який розпочався 4 серпня, був другим за тривалістю за 106-річну історію Boeing. Він порушив виробництво військових літаків, таких як винищувач F-15EX. Під час зупинки заводські робітники, що працювали погодинно, втратили тисячі доларів зарплати, а також медичне страхування, що спонсорується компанією.
Ми задоволені результатами та з нетерпінням чекаємо на повернення всієї нашої команди до роботи 17 листопада для підтримки наших клієнтів
Нагадаємо
Американський авіагігант Boeing повідомив про збитки у 5,4 мільярда доларів за третій квартал 2025 року. Основною причиною стали додаткові витрати, пов’язані із затримкою сертифікації нового літака 777X, який має стати флагманом компанії у сегменті далекомагістральних авіалайнерів.