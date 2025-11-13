Рабочие завода Boeing в Сент-Луисе завершили 102-дневную забастовку
Киев • УНН
Работники завода Boeing в Сент-Луисе проголосовали за принятие предложения компании, завершив самую долгую забастовку на авиастроительном заводе с 1948 года. Это предусматривает увеличение средней зарплаты на 24% и бонус в 6000 долларов.
Рабочие завода Boeing в районе Сент-Луиса проголосовали за принятие последнего пятилетнего предложения компании по контракту, что положило конец самой продолжительной забастовке на авиастроительном заводе с 1948 года. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Подробности
"3200 членов профсоюза Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли начнут возвращаться к работе вечером 16 ноября. После отклонения четырех предыдущих предложений работники согласились на условия, которые предусматривают увеличение средней заработной платы на 24% и получение бонуса за подписание контракта в размере 6000 долларов", - пишет издание.
Забастовка, начавшаяся 4 августа, была второй по продолжительности за 106-летнюю историю Boeing. Она нарушила производство военных самолетов, таких как истребитель F-15EX. Во время остановки заводские рабочие, работавшие почасово, потеряли тысячи долларов зарплаты, а также медицинское страхование, спонсируемое компанией.
Мы довольны результатами и с нетерпением ждем возвращения всей нашей команды к работе 17 ноября для поддержки наших клиентов
Напомним
Американский авиагигант Boeing сообщил об убытках в 5,4 миллиарда долларов за третий квартал 2025 года. Основной причиной стали дополнительные расходы, связанные с задержкой сертификации нового самолета 777X, который должен стать флагманом компании в сегменте дальнемагистральных авиалайнеров.