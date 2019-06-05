Різкі зміни погоди: як уберегти себе від наслідків

КИЇВ. 5 червня. УНН. Останні тижні в Україні характеризуються різкою зміною погоди по декілька разів на день. УНН вирішив попіклуватися про вас та розібратися, як мінімізувати вплив погоди на власне здоров’я.

Зміни погоди з перепадами температури повітря негативно впливають на людей із хронічними захворюваннями, проявляючись через стрибки тиску, прискорений пульс, запаморочення, в’ялість, знижений тонус, сонливість, головний біль, загострені болі у хворих на ревматизм людей.

Для зменшення впливу різких погодних змін на самопочуття людини людям із хронічними захворюваннями слід контролювати артеріальний тиск, вести здоровий спосіб життя, більше часу проводити на свіжому повітрі і висипатися. Важливо також переглянути своє харчування, зробивши його більш легким та збалансованим. Обов’язково варто включити у свій раціон більше овочів та фруктів, які мають складати половину денного раціону, а також рибу.

"Людям із хронічними захворюваннями в періоди різкої зміни погоди слід більш ретельно контролювати свій артеріальний тиск, приймати препарати вчасно, звертатися до лікаря у разі погіршення самопочуття. Для всіх поради – вести більш здоровий спосіб життя – у першу чергу, звернути увагу на повноцінний сон, щоб людина повноцінно висипалась, щоб перебувала на свіжому повітрі й регулярно провітрювала приміщення", - зазначив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

Крім того, лікар нагадав, що у такі періоди особливо людям із хронічними захворюваннями слід відмовитися від вживання алкоголю і паління цигарок.

Адаптуватися до перепадів також допомагають загартовуючі процедури – вмиватися, обливати ноги холодною водою.

"Люди помилково вважають, що коли погода змінюється, то треба проявляти меншу активність, більше лежати, але навпаки вони цим шкодять собі. У цей період людям треба проявляти фізичну активність хоча б 20 хвилин на день, при чому бажано, щоб ця фізична активність була на свіжому повітрі", - додав Стойка.

Треба також слідкувати, щоб температура в кімнаті або в робочому кабінеті не перевищувала 20-22 градусів, а вологість повітря була на рівні 60%.