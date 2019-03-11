Лікар порадив, як зменшити вплив зміни погоди на самопочуття людини

КИЇВ. 11 березня. УНН. Для зменшення впливу різких погодних змін на самопочуття людини людям із хронічними захворюваннями слід контролювати артеріальний тиск, вести здоровий спосіб життя, більше часу проводити на свіжому повітрі і висипатися. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.