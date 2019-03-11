Лікар порадив, як зменшити вплив зміни погоди на самопочуття людини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Для зменшення впливу різких погодних змін на самопочуття людини людям із хронічними захворюваннями слід контролювати артеріальний тиск, вести здоровий спосіб життя, більше часу проводити на свіжому повітрі і висипатися. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.
"Людям із хронічними захворюваннями в періоди різкої зміни погоди слід більш ретельно контролювати свій артеріальний тиск, приймати препарати вчасно, звертатися до лікаря у разі погіршення самопочуття. Для всіх поради – вести більш здоровий спосіб життя – у першу чергу, звернути увагу на повноцінний сон, щоб людина повноцінно висипалась, щоб перебувала на свіжому повітрі й регулярно провітрювала приміщення", - зазначив медик.
За його словами, погода не повинна забирати у людини доступ до свіжого повітря. Крім того, на його думку, люди з хронічними хворобами також мають більше рухатися – навіть якщо це буде звичайна хода, а не повноцінні заняття спортом.
Крім того, за порадою лікаря, під час змін погоди слід звернути увагу на більш якісне і повноцінне харчування, збільшивши кількість овочів і фруктів у раціоні, які мають складати половину денного раціону. Крім того, лікар нагадав, що у такі періоди особливо людям із хронічними захворюваннями слід відмовитися від вживання алкоголю і паління цигарок.
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