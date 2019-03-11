Україну неочікувано накрила магнітна буря
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Прогнозується, що магнітні збудження будуть тривати до 8 години вечора", - повідомили астрономи.
Вони додали, що завтра, 12 березня, та післязавтра, 13 березня, також прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.
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Як повідомляв УНН, асторономи змінили прогноз магнітних бурь для українців.