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Асторономи змінили прогноз магнітних бурь для українців

Асторономи змінили прогноз магнітних бурь для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Асторономи змінили прогноз магнітних бурь для українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

"Цього тижня 8,9,10 березня прогнозувалися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Але станом на сьогодні їх немає. Зараз магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 прогнозуються 26 та 29 березна, а 27 та 28 березня магнітна буря першого рівня G1", - сказано у повідомлені. 

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

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За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.

Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.

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