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Асторономы изменили прогноз магнитных бурь для украинцев

Асторономы изменили прогноз магнитных бурь для украинцев

Киев  •  УНН

 • 18536 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Асторономы изменили прогноз магнитных бурь для украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"На этой неделе 8,9,10 марта прогнозировались магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1. Но на сегодня их нет. Сейчас магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1 прогнозируются 26 и 29 марта, а 27 и 28 марта магнитная буря первого уровня G1 ", - говорится в сообщении.

Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.

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По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 года было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события прошлого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Кроме того 11 сентября на Земле наблюдалась одна из крупнейших магнитных бурь прошлого года.

Напомним, ученые заявили о смене орбиты Земли.

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