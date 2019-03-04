Українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
“Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови”, — повідомили у прес-службі.
Синоптики підкреслили, що під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.
"Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - додали синоптики.
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Як повідомляв УНН, тиждень в Україні почнеться з дощової погоди, температура вдень прогріється до 8-15 градусів вище нуля.