Українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду

КИЇВ. 4 березня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.