Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 4 по 8 марта будут фиксироваться преимущественно субкомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 4 по 8 марта будут фиксироваться преимущественно субкомфортные погодные условия", - сообщили в пресс-службе.
Синоптики подчеркнули, что во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
"Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - добавили синоптики.
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Как сообщал УНН, неделя в Украине начнется с дождливой погоды, температура днем прогреется до 8-15 градусов выше нуля.