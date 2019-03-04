Сьогодні в Україні дощі та до 15 градусів тепла

"4 березня в Україні, крім південної частини, дощ, вночі та вранці місцями з мокрим снігом", - зазначили синоптики.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура на Правобережжі вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15° тепла; на решті території вдень 3-8° тепла.

Нагадаємо, цього тижня морози будуть тільки вночі.