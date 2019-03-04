Сегодня в Украине дожди и до 15 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Неделя в Украине начнется с дождливой погоды, температура днем прогреется до 8-15 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"4 марта в Украине, кроме южной части, дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.
Температура на Правобережье днем 7-12° тепла, в западных областях до 15° тепла; на остальной территории днем 3-8° тепла.
Напомним, на этой неделе морозы будут только ночью.