На наступному тижні морози будуть тільки вночі - синоптики

"5 березня в західних, північних та східних областях, 6 березня на більшій частині території країни невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі у південній частині, 5 березня і в західних та північних областях 1-7° тепла, на решті території від 2° морозу до 4° тепла; вдень 8-14° тепла, у східних, північно-східних, 6 березня і в північних областях 4-10° тепла", - повідомили у прес-службі.



Синоптики підкреслили, що якщо говорити про прогноз на 6-10 днів, то в Україні часом невеликі та помірні опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-6° тепла, вдень коливання від 8-14° до 4-10° тепла; у південній частині вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, місцями до 20°.



Як повідомляв УНН, завтра в Україні без опадів, лише у східних та Сумській областях, вночі і в Карпатах невеликий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.