Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Завтра в Україні без опадів, лише у східних та Сумській областях, вночі і в Карпатах невеликий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"Завтра без опадів, лише у східних та Сумській областях, вночі і в Карпатах невеликий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. У неділю без опадів; температура вночі 6-12° морозу, вдень 1-6° тепла, на сході країни 0-2° морозу", - повідомили УНН. 

Синоптики додали, що в понеділок у північних, східних та центральних областях мокрий сніг та дощ, очікується відчутне підвищення температури вночі до 3° морозу-3° тепла, вдень до 4-9° тепла, у західних областях до 8-13°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.

"На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°", - підкреслили у прес-службі. 

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на березень

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