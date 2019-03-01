Синоптики дали прогноз на березень

"Середня місячна температура очікується 0-5° тепла, що близько до середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики, зауваживши, що інформація базована на даних УкрГМЦ, УкрНДГМІ та світових центрів погоди.

Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, у березні цього року очікується на рівні 29-42 мм, у гірських районах та на Закарпатті 44-90 мм, що у межах середніх багаторічних значень.

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Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для березня є те, що середня місячна температура повітря, порівняно з лютневою, різко підвищується і становить 3° морозу - 2° тепла, на Закарпатті і крайньому півдні України - 3-6° тепла.

За час спостережень абсолютний мінімум температури у березні в Україні фіксували на рівні 22-37° нижче нуля, на півдні України 11-27° морозу. Абсолютний максимум за увесь час спостережень у перший місяць весни - 16-28° тепла, на півдні до 30°.

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Для березня загалом характерною є середня місячна кількість опадів на рівні 24-50 мм, місцями у Карпатах, на Закарпатті 56-102 мм. Характерною для першого місяця весни є відсутність снігового покриву у південних та західних областях. На решті території, як правило, сніг сходить протягом першої та другої декад, у Чернігівській та Сумській областях - у третій декаді.

Кількість днів з опадами у березні зазвичай, згідно зі спостереженнями, коливається від 9 до 17, на півдні України від 7 до 11. У березні загалом ймовірні хуртовини, ожеледь, налипання мокрого снігу.