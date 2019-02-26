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Синоптики дали прогноз на перші дні весни

Синоптики дали прогноз на перші дні весни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Синоптики дали прогнози на перші дні весни. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"Температура у східних областях 2-3 березня та на півночі Лівобережжя вночі 6-12° морозу, вдень 2 березня 1-7° морозу, 3 березня близько 0°; на решті території вночі 2-8° морозу, вдень 2 березня від 3° морозу до 3° тепла, 3 березня 2-8° тепла", - повідомили у прес-службі.

Синоптики додали, що на Київщині 2-3 березня без опадів. Температура вночі 3-8° морозу; вдень 2 березня від 3° морозу до 2° тепла, 3 березня 2-7° тепла.

Як повідомляв УНН, завтра вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до плюс 9°, в Карпатах протягом доби 0-7° морозу.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день весни.

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