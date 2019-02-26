Завтра в Україні до 9 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Завтра вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до плюс 9°, в Карпатах протягом доби 0-7° морозу. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"28 лютого без опадів, лише вдень на сході та північному сході країни невеликий мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях 10-14°, у східній частині 0-3° тепла. 1 березня в Україні, крім заходу та півдня, невеликий мокрий сніг, очікується зниження температури на 3-5°. На дорогах північно-східної частини та Карпатського регіону місцями ожеледиця. Вітер північний та північно-західний, 7-12 м/с, 28 лютого-1 березня у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що на Київщині завтра вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день весни.