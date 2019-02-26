Завтра в Україні до 9 градусів тепла

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Завтра вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до плюс 9°, в Карпатах протягом доби 0-7° морозу. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.