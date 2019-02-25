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Синоптики дали прогноз погоди на перший день весни

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Синоптики дали прогноз погоди на перший день весни. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"Західні області - хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1..4, вдень 2..7. У Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг, температура повітря вночі 0..-5, вдень -3..2. Північні області - хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2..3, вдень 1..6. Центральні області - хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1..4, вдень 2..7. Східні області - хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3..2, вдень 0..5. Південні області та АР Крим - хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1..4, вдень 4..9. Київ – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0..2°, вдень 3..5°", - повідомили УНН. 

У прес-службі додали, що 2 березня у Києві та області без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

"2 березня у східній частині невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів; температура вночі 1-7° морозу, у східних областях до 11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла", - додали синоптики. 

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз на останній день зими

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