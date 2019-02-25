Синоптики дали прогноз на останній день зими

"28 лютого у східній частині мокрий сніг, 1 березня у західних областях переважно дощ, на решті території без істотних опадів .

Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, на півночі Лівобережжя 28 лютого 6-12° морозу; вдень в Україні 2-8° тепла, у східній частині близько 0°, на заході 28 лютого 5-11° тепла", - повідомили УНН.



У Києві та області без істотних опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.



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