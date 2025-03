Лос-Анджелес приголомшив сніг

"Південна Каліфорнія - відома тим, що тут цілий рік світить сонце, помірними температурами, пустельними горами і прекрасними пляжами - у четвер вдень побачила сніг, і всі у районі Лос-Анджелеса по праву божеволіли", - пише видання.

Як повідомляється, у четвер вранці через надзвичайно холодний шторм у Лас-Вегасі випав сніг. До полудня сніг пішов північніше - у районах Лос-Анджелеса і округу Вентура, зупинивши рух транспорту.

Хоча у горах навколо Лос-Анджелеса часто буває сніг, у самому місті сніг випадає рідко. Згідно з архівом публічної бібліотеки Лос-Анджелеса, у долині навколо Лос-Анджелеса, де проживає більша частина населення, сніг не йшов з січня 1962 року. У четвер він випав у місцях на висоті близько 350 метрів над рівнем моря - у районах, де десятиліттями не було "пристойної" зимової погоди, відзначає видання.

Люди у соцмережах почали висловлювати своє здивування.

It’s snowing in LA rn wtf!?!!?

— Grayson Dolan (@GraysonDolan) 21 февраля 2019 г.

Snow was literally falling for like 5 seconds in Los Angeles right now. Not in our mountains, that's normal in the winter, but in the city. pic.twitter.com/VPYiN3aUjm

— Chris Woznicki (@CWoznicki) 21 февраля 2019 г.

As of 1250hrs, snow is falling at the 1500’ level in the Santa Monica Mountains above Malibu, CA. Roads will be slippery. Please drive safely! #LAweather @NWSLosAngeles @CHPWestValley @CaltransDist7 pic.twitter.com/jrgxlGg4Vr

— LACoFireAirOps (@LACoFireAirOps) 21 февраля 2019 г.

Snow in LA . pic.twitter.com/LQfjwypuR3

— Zay Marie (@ZayMarieWrites) 21 февраля 2019 г.

It is snowing in LA. Everyone is going wild. They’re taking videos up and down the street.



“You see that? Right?! That’s snow??” -My Uber driver in disbelief

— Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 21 февраля 2019 г.

#LASnow #Snowing #GlobalWarming Snow and deer in the La Crescenta Foothills! Tell me what the heck is happening?! pic.twitter.com/QbYXyTwnlt

— LukeTheDude101 (@Lukethedude101) 21 февраля 2019 г.

Either I’ve completely lost my mind or it’s snowing in my pool. Lifelong Angeleno, this is a first. pic.twitter.com/EF4AcZFohz

— Mary Melton (@MaryMeltonLA) 21 февраля 2019 г.

Clear blue sky in Seattle, snow in LA? #LASnow pic.twitter.com/cHajWXE5us

— Beaston Johnson (@BeastonEaston2) 21 февраля 2019 г.

I want to be annoyed that the snow seems to have followed me to LA, but the delight and wonder of Angelenos is so darn endearing. pic.twitter.com/OMgnG9BXy6

— Kayti Burt (@kaytiburt) 21 февраля 2019 г.

Correct, that is snow! Lots of confusion today. If precip bounces it contains ice - call it sleet or small hail. If precip in flakes it's snow, white balls are melted flakes called graupel. #CAwx #LArain #CAstorm https://t.co/Awdddmp7tc

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) 21 февраля 2019 г.