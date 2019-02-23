Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

“У неділю та понеділок в Україні істотних опадів не очікується. У вівторок (26 лютого — ред.), крім західної частини, буде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північний і північно-західний, помірний”, — повідомили синоптики.

Температура 24 лютого вночі у західних областях: Житомирській, Вінницькій та Київській буде 3-8° морозу, на решті території 6-11°, у Карпатах та на сході країни 12-17° морозу, вдень по всій Україні від 3° морозу до 2° тепла.

“На Київщині завтра без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, Києві 4-6° морозу; вдень близько 0°. На 11 годину в столиці температура 5° морозу, атмосферний тиск 762 мм рт. ст., відносна вологість повітря 57 %”, — повідомили синоптики.

Також, в понеділок та вівторок спостерігається поступове підвищення температури вночі до 0°, вдень до 1-6° тепла.

Нагадаємо, за орієнтовними даними синоптиків у найближчі 6-10 днів в Україні вночі буде до 5 градусів морозу.