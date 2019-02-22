На наступному тижні Україну продовжать сковувати морози

"Без істотних опадів. Температура вночі від 5° морозу до 2° тепла; вдень 1-8°, на заході до 11° тепла", - повідомили УНН.

Синоптики додали, що 26- 27 лютого на більший частині території України невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла; вдень 0-6° тепла.



Як повідомляв УНН, завтра 23 лютого в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі та вранці в Карпатському регіоні та південній частині невеликий сніг. На дорогах більшості областей подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, на високогір'ї Карпат та півночі Лівобережжя 12-17° морозу, вдень 2-7° морозу; в Криму протягом доби 1-6° морозу