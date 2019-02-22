Завтра в Україні до 11 градусів морозу

"Завтра 23 лютого в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі та вранці в Карпатському регіоні та південній частині невеликий сніг. На дорогах більшості областей подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, на високогір'ї Карпат та півночі Лівобережжя 12-17° морозу, вдень 2-7° морозу; в Криму протягом доби 1-6° морозу", - повідомили синоптики.

В прес-службі також додали, що 24-25 лютого в Україні буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.



"Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура 24 лютого вночі 4-9° морозу, у східних, Сумській, Полтавській областях та в Карпатах 10-15° морозу; вдень в Україні від 2° тепла до 3° морозу; 25 лютого підвищення температури вночі до 0-5° морозу, вдень до 2-7° тепла; лише на сході країни і в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°", - повідомили УНН.



Раніше, синоптики попередили про зміну погоди та сніг.