Синоптики попередили про зміну погоди та сніг

"Найближчої доби погода зміниться: в західних, південних, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг (на заході та південному заході місцями з дощем), подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів; вітер північний, 7-12 м/с, вдень у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини; очікується зниження температури вночі до 4-9° морозу, на півночі Лівобережжя до мінус 14°, вдень до 2-7° морозу, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині протягом доби від 2° тепла до 3° морозу", - повідомили у прес-службі.



Синоптики додали, що у вихідні в Україні утримається холодна, без опадів погода, лише вночі 23 лютого у Приазов'ї та Криму сніг; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-6° морозу, на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині вночі 12-17°, вдень 3-10° морозу. На дорогах більшості областей ожеледиця.

"На Київщині завтра без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 2-7° морозу, у Києві протягом доби 5-7° морозу", - підкреслили метеорологи.



Нагадаємо, в Україні до кінця тижня очікується погіршення погодних умов - зі снігом 22 лютого та суттєвими морозами 23-24 лютого - до 10 градусів нижче нуля удень та 18 градусів з позначкою "мінус" уночі.