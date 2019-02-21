Синоптики предупредили об изменении погоды и снеге

"В ближайшие сутки погода изменится: в западных, южных, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег (на западе и юго-западе местами с дождем), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значений снег, на остальной территории без существенных осадков; ветер северный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели; ожидается понижение температуры ночью до 4-9° мороза, на севере Левобережья до минус 14°, днем до 27 ° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и Николаев ини в течение суток от 2° тепла до 3° мороза", - сообщили в пресс-службе.



Синоптики добавили, что в выходные в Украине сохранится холодная, без осадков погода, лишь ночью 23 февраля в Приазовье и Крыму снег, температура ночью 7-12 ° мороза, днем 0-6 ° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской области ночью 12-17°, днем 3-10° мороза. На дорогах большинства областей гололедица.

"В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 2-7° мороза, в Киеве в течение суток 5-7° мороза", - подчеркнули метеорологи.



Напомним, в Украине до конца недели ожидается ухудшение погодных условий - со снегом 22 февраля и существенными морозами 23-24 февраля - до 10 градусов ниже нуля днем и 18 градусов с отметкой "минус" ночью.