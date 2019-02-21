Синоптики предупредили об изменении погоды и снеге

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51542 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68708 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127222 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128133 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128549 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124502 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158922 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Синоптики предупредили об изменении погоды и снеге

Синоптики предупредили об изменении погоды и снеге

Киев  •  УНН

 • 14336 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В ближайшие сутки погода изменится: в западных, южных, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег (на западе и юго-западе местами с дождем). Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В ближайшие сутки погода изменится: в западных, южных, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег (на западе и юго-западе местами с дождем), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значений снег, на остальной территории без существенных осадков; ветер северный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели; ожидается понижение температуры ночью до 4-9° мороза, на севере Левобережья до минус 14°, днем до 27 ° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и Николаев ини в течение суток от 2° тепла до 3° мороза", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что в выходные в Украине сохранится холодная, без осадков погода, лишь ночью 23 февраля в Приазовье и Крыму снег, температура ночью 7-12 ° мороза, днем 0-6 ° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской области ночью 12-17°, днем 3-10° мороза. На дорогах большинства областей гололедица.

"В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 2-7° мороза, в Киеве в течение суток 5-7° мороза", - подчеркнули метеорологи.

Напомним, в Украине до конца недели ожидается ухудшение погодных условий - со снегом 22 февраля и существенными морозами 23-24 февраля - до 10 градусов ниже нуля днем и 18 градусов с отметкой "минус" ночью.

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