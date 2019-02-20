В Україні різко погіршиться погода - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Україні до кінця тижня очікується погіршення погодних умов - зі снігом 22 лютого та суттєвими морозами 23-24 лютого - до 10 градусів нижче нуля удень та 18 градусів з позначкою "мінус" уночі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг", - повідомили синоптики.
За їх даними, 22 лютого зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу.
"23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу", - додали синоптики.
Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження.