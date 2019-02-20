В Україні різко погіршиться погода - синоптики

КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Україні до кінця тижня очікується погіршення погодних умов - зі снігом 22 лютого та суттєвими морозами 23-24 лютого - до 10 градусів нижче нуля удень та 18 градусів з позначкою "мінус" уночі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.