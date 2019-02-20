В Украине резко ухудшится погода - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Украине до конца недели ожидается ухудшение погодных условий - со снегом 22 февраля и существенными морозами 23-24 февраля - до 10 градусов ниже нуля днем и 18 градусов с отметкой "минус" ночью. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег", - сообщили синоптики.
За их данными, 22 февраля снижение температуры в Украине ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза.
"23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза", - добавили синоптики.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение.