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В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У четвер, 21 лютого, у більшості областей України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження. Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.

"21 лютого у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у четвер на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, вдень у західній частині - помірний дощ; температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, вдень на півдні та заході країни 4-9° тепла. У п'ятницю в західних, південних та Вінницькій областях дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу, в Карпатах значні опади, на решті території без істотних опадів; зниження температури вночі та вдень до 0-6° морозу (вночі на північному сході до 7-12° морозу). 

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