В Україні оголосили штормове попередження

"21 лютого у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляв УНН, у четвер на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, вдень у західній частині - помірний дощ; температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, вдень на півдні та заході країни 4-9° тепла. У п'ятницю в західних, південних та Вінницькій областях дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу, в Карпатах значні опади, на решті території без істотних опадів; зниження температури вночі та вдень до 0-6° морозу (вночі на північному сході до 7-12° морозу).