Синоптики: українцям ще слід чекати мокрого снігу

"У четвер на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, вдень у західній частині - помірний дощ; температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, вдень на півдні та заході країни 4-9° тепла. У п'ятницю в західних, південних та Вінницькій областях дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу, в Карпатах значні опади, на решті території без істотних опадів; зниження температури вночі та вдень до 0-6° морозу (вночі на північному сході до 7-12° морозу)", - додали синоптики.



У північно-східній частині та Карпатському регіоні, 22 лютого також і в західних та південних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-східний, 5-12 м/с.

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.



Як повідомляв УНН, за останню добу у Києві через ожеледицю травмувалося шестеро людей.