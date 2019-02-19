Синоптики: украинцам еще следует ожидать мокрого снега

"В четверг на Левобережье небольшой мокрый снег, днем в западной части - умеренный дождь, температура в течение суток от 3 ° мороза до 3 ° тепла, днем на юге и западе страны 4-9 ° тепла. В пятницу в западных, южных и Винницкой областях дождь с переходом в мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, в Карпатах значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков, снижение температуры ночью и днем до 0-6 ° мороза (ночью на северо-востоке до 7-12 ° мороза ) ", - добавили синоптики.



В северо-восточной части и Карпатском регионе, 22 февраля также и в западных и южных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный, 5-12 м / с.

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, в Киеве ночью около 0 °, днем 4-6 ° тепла.



Как сообщал УНН, за последние сутки в Киеве из-за гололеда травмировались шесть человек .