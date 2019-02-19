За останню добу у Києві через ожеледицю травмувалося шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. За останню добу, 18 лютого, у Києві через ожеледицю травмувалося шестеро людей, з них троє дітей. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"За 18 лютого травмувалося (від ожеледиці - ред.) шестеро осіб, з них троє дітей", - повідомила Вишневська.
Нагадаємо, в Україні у вівторок, 19 лютого, очікується погода без опадів. Температура повітря коливатиметься вдень від 0 градусів на сході до 12 градусів тепла на заході.
Температура у західних областях вдень 7-12° тепла; у східних, Сумській та Чернігівській областях вдень близько 0°; на решті території вдень 3-8° тепла.
У Києві також без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-6° тепла.