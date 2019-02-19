За последние сутки в Киеве из-за гололеда травмировались шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. За последние сутки, 18 февраля, в Киеве из-за гололеда травмировались шесть человек, из них трое детей. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"От 18 февраля травмировались (от гололеда - ред.) шесть человек, из них трое детей", - сообщила Вишневская.
Напомним, в Украине во вторник, 19 февраля, ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться днем от 0 градусов на востоке до 12 градусов тепла на западе.
Температура в западных областях днем 7-12° тепла; в восточных, Сумской и Черниговской областях днем около 0 °; на остальной территории днем 3-8 ° тепла.
В Киеве также без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура 4-6 ° тепла.