В Україні сьогодні без опадів, до 12 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україні у вівторок, 19 лютого, очікується погода без опадів. Температура повітря коливатиметься вдень від 0 градусів на сході до 12 градусів тепла на заході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 лютого в Україні без опадів. У західній частині вночі та вранці місцями туман. У східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура у західних областях вдень 7-12° тепла; у східних, Сумській та Чернігівській областях вдень близько 0°; на решті території вдень 3-8° тепла.
У Києві також без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-6° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.