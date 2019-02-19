В Україні сьогодні без опадів, до 12 градусів тепла

КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україні у вівторок, 19 лютого, очікується погода без опадів. Температура повітря коливатиметься вдень від 0 градусів на сході до 12 градусів тепла на заході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.