В Украине сегодня без осадков, до 12 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Украине во вторник, 19 февраля, ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться днем от 0 градусов на востоке до 12 градусов тепла на западе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 февраля в Украине без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура в западных областях днем 7-12° тепла; в восточных, Сумской и Черниговской областях днем около 0°; на остальной территории днем 3-8° тепла.
В Киеве также без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 4-6° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.