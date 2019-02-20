В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В четверг, 21 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили УНН в Украинском гидрометцентре.
"21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в четверг на Левобережье небольшой мокрый снег, днем в западной части - умеренный дождь; температура в течение суток от 3 ° мороза до 3 ° тепла, днем на юге и западе страны 4-9 ° тепла. В пятницу в западных, южных и Винницкой областях дождь с переходом в мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, в Карпатах значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков; снижение температуры ночью и днем до 0-6 ° мороза (ночью на северо-востоке до 7-12 ° мороза).