Завтра в Украине до 11 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Завтра в Украине до 11 градусов мороза. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Завтра 23 февраля в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью и утром в Карпатском регионе и южной части небольшой снег. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м / с, на юге страны местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 6-11 ° мороза, на высокогорье Карпат и севере Левобережья 12-17 ° мороза, днем 2-7 ° мороза; в Крыму в течение суток 1-6 ° мороза", - сообщили синоптики.
В пресс-службе также добавили, что 24-25 февраля в Украине будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
"Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температуре 24 февраля ночью 4-9 ° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Карпатах 10-15 ° мороза, днем в Украине от 2° тепла до 3° мороза, 25 февраля повышением температуры ночью до 0-5 ° мороза, днем до 2-7 ° тепла; лишь на востоке страны и в Карпатах ночью 4-9 ° мороза, днем около 0 °", - сообщили УНН.
Ранее синоптики предупредили об изменении погоды и снеге.