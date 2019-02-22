На следующей неделе Украину продолжат сковывать морозы

"Без существенных осадков. Температура ночью от 5° мороза до 2° тепла, днем 1-8°, на западе до 11 ° тепла", - сообщили УНН.

Синоптики добавили, что 26- 27 февраля на большей части территории Украины небольшие осадки. Температура ночью от 3 ° мороза до 3 ° тепла; днем 0-6 ° тепла.



Как сообщал УНН, завтра 23 февраля в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью и утром в Карпатском регионе и южной части небольшой снег. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, на высокогорье Карпат и севере Левобережья 12-17° мороза, днем 2-7 ° мороза; в Крыму в течение суток 1-6° мороза.