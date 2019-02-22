На следующей неделе Украину продолжат сковывать морозы

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59369 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 124945 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126584 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127621 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124121 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157386 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117746 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141355 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145231 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. По ориентировочным данным синоптиков в ближайшие 6-10 дней в Украине ночью будет до 5 градусов мороза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Без существенных осадков. Температура ночью от 5° мороза до 2° тепла, днем 1-8°, на западе до 11 ° тепла", - сообщили УНН.

Синоптики добавили, что 26- 27 февраля на большей части территории Украины небольшие осадки. Температура ночью от 3 ° мороза до 3 ° тепла; днем 0-6 ° тепла.

Как сообщал УНН, завтра 23 февраля в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью и утром в Карпатском регионе и южной части небольшой снег. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, на высокогорье Карпат и севере Левобережья 12-17° мороза, днем 2-7 ° мороза; в Крыму в течение суток 1-6° мороза. 

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